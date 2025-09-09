Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Что известно об уходе США от борьбы с пропагандой?
На прошлой неделе европейские страны получили сообщение от Госдепартамента США о расторжении меморандумов о взаимопонимании.
Сотрудничество предусматривало создание единого подхода по выявлению и разоблачению вредоносной информации, распространяемой иностранными правительствами, стремящимися посеять хаос.
Инициативу координировал Глобальный центр взаимодействия (GEC) – структура Госдепа, которая занималась борьбой с иностранной дезинформацией и пропагандой террористических группировок.
Бывший руководитель центра Джеймс Рубин раскритиковал решение Вашингтона, назвав его "односторонним актом разоружения" в информационной войне.
Информационная война – это реальность нашего времени, и искусственный интеллект только умножит риски, связанные с этим,
– подчеркнул он.
GEC закрыли в декабре 2024 года после того, как республиканцы заблокировали продление мандата агентства. Его функции были ненадолго передали офису Госдепартамента, который, в конце концов, также закрыли в апреле 2025 года. Расторжение меморандумов о взаимопонимании является последним шагом в прекращении программы.
Как отметил Рубин, в течение прошлого года соглашения с США подписали около 22 стран Европы и Африки.
Что сейчас распространяет пропаганда?
На днях экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал колонку, в которой откровенно угрожал Финляндии. Он заявил, что НАТО использует Финляндию как "плацдарм для нападения" на Россию. Это напоминает заявления Кремля накануне вторжений в Украину в 2014 и 2022 годах.
- Во время визита в Китай Владимир Путин заявил, что война в Украине возникла "не в результате нападения России", а из-за якобы спровоцированного Западом госпереворота в Киеве. Мол, во всем виноваты попытки втянуть Украину в НАТО.
- Глава ГУР Кирилл Буданов предупредил, что с приближением даты начала российско-белорусских учений "Запад-2025" нас ждет бешеная волна информационного обострения. Он отметил, что 90% этих вбросов будут российскими, а остальные 10%, к сожалению, другие – будет нагнетаться истерия.