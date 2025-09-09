Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Что известно об уходе США от борьбы с пропагандой?

На прошлой неделе европейские страны получили сообщение от Госдепартамента США о расторжении меморандумов о взаимопонимании.

Сотрудничество предусматривало создание единого подхода по выявлению и разоблачению вредоносной информации, распространяемой иностранными правительствами, стремящимися посеять хаос.

Инициативу координировал Глобальный центр взаимодействия (GEC) – структура Госдепа, которая занималась борьбой с иностранной дезинформацией и пропагандой террористических группировок.

Бывший руководитель центра Джеймс Рубин раскритиковал решение Вашингтона, назвав его "односторонним актом разоружения" в информационной войне.

Информационная война – это реальность нашего времени, и искусственный интеллект только умножит риски, связанные с этим,

– подчеркнул он.

GEC закрыли в декабре 2024 года после того, как республиканцы заблокировали продление мандата агентства. Его функции были ненадолго передали офису Госдепартамента, который, в конце концов, также закрыли в апреле 2025 года. Расторжение меморандумов о взаимопонимании является последним шагом в прекращении программы.

Как отметил Рубин, в течение прошлого года соглашения с США подписали около 22 стран Европы и Африки.

Что сейчас распространяет пропаганда?