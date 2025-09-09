Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Що відомо про відхід США від боротьби з пропагандою?
Минулого тижня європейські країни отримали повідомлення від Держдепартаменту США про розірвання меморандумів про взаєморозуміння.
Співпраця передбачала створення єдиного підходу щодо виявлення та викриття шкідливої інформації, що поширюється іноземними урядами, що прагнуть посіяти хаос.
Ініціативу координував Глобальний центр взаємодії (GEC) – структура Держдепу, яка займалася боротьбою з іноземною дезінформацією та пропагандою терористичних угруповань.
Колишній керівник центру Джеймс Рубін розкритикував рішення Вашингтона, назвавши його "одностороннім актом роззброєння" в інформаційній війні.
Інформаційна війна – це реальність нашого часу, і штучний інтелект лише помножить ризики, пов’язані з цим,
– наголосив він.
GEC закрили у грудні 2024 року після того, як республіканці заблокували продовження мандату агенства. Його функції були ненадовго передали офісу Держдепартаменту, який, зрештою, також закрили у квітні 2025 року. Розірвання меморандумів про взаєморозуміння є останнім кроком у припиненні програми.
Як зауважив Рубін, протягом минулого року угоди зі США підписали близько 22 країн Європи та Африки.
Що зараз поширює пропаганда?
Днями експрезидент Росії Дмитро Медведєв опублікував колонку, у якій відверто погрожував Фінляндії. Він заявив, що НАТО використає Фінляндію як "плацдарм для нападу" на Росію. Це нагадує заяви Кремля напередодні вторгнень в Україну у 2014 та 2022 роках.
- Під час візиту до Китаю Володимир Путін заявив, що війна в Україні виникла "не внаслідок нападу Росії", а через нібито спровокований Заходом держпереворот у Києві. Мовляв, у всьому винні спроби втягнути Україну до НАТО.
- Голова ГУР Кирило Буданов попередив, що з наближенням дати початку російсько-білоруських навчань "Захід-2025" на нас чекає шалена хвиля інформаційного загострення. Він наголосив, що 90% цих вкидів будуть російськими, а інші 10%, на жаль, інші – буде нагнітатися істерія.