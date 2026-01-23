Аналітики вивчили конкретно медіа Derimot та Steigan, як вузли розподілу прокремлівських наративів у Норвегії. Про це повідомляє Insight News.

Як діє російська пропаганда у Норвегії?

Аналізовані Derimot і Steigan фактично повторюють однакові наративи про "нелегітимність України", "агресивність НАТО і ЄС", "недоведеність" російських звірств.

Щомісяця ці сайти відвідують близько 200 тисяч користувачів. що робить російську пропаганду у Норвегії доволі помітною. Аналіз цитувань виявив численні та/або значні зв'язки з російськими пропагандистськими сайтами, такими як Sputnik, Russia Today, Ria, Pravda, Lentа.ru і News-Front.



Інфографіка демонструє цитування та посилання на російські медіа у двох норвезьких видань / Фото Insight News

Як функціонує видання Steigan?

Steigan має охоплення близько 165 тисяч на місяць. Видання нібито є "антиглобалістським" та "розвінчує мейнстрімні наративи про Україну". Його головним редактором є Пол Стейган, а власником Mot Dag AS.

На сторінках медіа знайшли вислови на кшталт "Бучанська провокація", тобто запаречення причетності Росії до звірств у Бучі. Війну в Україні там називають "Спеціальною воєнною операцією".

Статті видання розповідають про те, що війна була спровокована Заходом, а конкретно США, які бажають отримати більше контролю над Європою. НАТО нібито століття працювало над послабленням Росії, а у Європі поширена "русофобія", пише медіа.

Steigan звинувачує європейський естаблішмент у відмові під справедливого миру в Україні, яке нібито клеймують "капітуляцією".

"ЄС і Норвегія не хочуть мирної угоди в Україні. Шведи вважають, що мирна угода в Україні дасть Росії можливість перекидати війська з України в інші країни НАТО, включаючи Швецію. Саме Захід хоче припинення вогню без мирної угоди, а не Росія", – написано у виданні.

Водночас російського лідера Владіміра Путіна зображують як раціонального правителя, який нібито має якісь розумні причини воювати далі, зокрема, з огляду на небезпеку з боку НАТО.

Норвезьке видання також переписало з підсанкційного російського "Спутніка" статтю про нібито українських тренерів у Сирії, які вчать бойовиків користуватися дронами.

Цікаво, що російські великі ЗМІ, як RT, самі ж посилаються на Steigan, коли пишуть про Норвегію.

"Повідомляється, що британське міністерство внутрішніх справ підписало нові контракти на підготовку до потенційної кризи, пов’язаної з великою кількістю смертей, повідомляє норвезьке ЗМІ Steigan", – писало RT.

Окремо варто звернути увагу на "кремлівський словник" на сторінках Steigan. Зустрічаємо такі формулювання: "Спеціальна воєнна операція", "Київський режим", "Новоросія", "український неонацизм".

Поширюються у виданні також "аналітичні статті" російських пропагандисті, зокрема, Андрія Корибко.

Писало ЗМІ також про сценарії розпаду ЄС та "провокації" НАТО, які нібито затягують Норвегію у війну з Росією.

Steigan також активно доєдналося до проросійського висвітлення удару "Орешника" по Львову, описуючи це як "помсту" за атаку по резиденції Путіна.

Що відомо про Derimot?

Подібним чином функціонує і Derimot як проросійський пропагандистський актор у Норвегії, послідовно віддзеркалюючи кремлівські наративи про Україну, НАТО та Захід, представляючи себе переслідуваним "альтернатичним" виданням. Його відвідують близько 58 тисяч людей на місяць. Ним керує психолог на пенсії Кнут Ліндтнер.

Derimot робить вигляд, що норвезькі медіа "постійсно повторюють" оманливу історію, тоді як у ньому є альтернатичний погляд на події. Відтак на сторінках видання часто зустрічають переклади коментарів проросійських "експертів", таких як Пепе Ескобар і Тьєррі Мейсан.

У кращих традиціях російської пропаганди Derimot називає Революцію Гідності "переворотом, що організував Захід", російські воєнні злочини "провокаціями України", владу у Києві "режимом".

Що особливо кидається в очі так це фактичне звинувачення протестувальників Майдану у саморозстрілі, адже "стріляли з будівель, контрольованих прихильниками Майдану".

Не минулося й без "нацистських формувань" і переписування образу Степана Бандери.

Видання звинувачує норвезьку владу у зраді норвезьких інтересів через підтримку України, а владу Володимира Зеленського у корупції та зрадництві інтересів українців, оскільки той нібито "продає землю та суверенітет України Заходу". Фактично Україна зображується на сторінках видання як "маріонетка США".

Ба більше, Derimot критикує дипломатичні зусилля в Україні і вихваляє російські повзучі успіхи на фронті, тотально ігноруючи факт військової агресії з боку Москви.

Водночас Україна зображується не просто як "нелегітимна держава", а навіть воєнний злочинець, який "застосовував як касетні бомби, так і фосфорні бомби використовуються для ураження цивільного населення" у Донецькій області. Таким чином видання інвертує реальність, зображуючи Захід і Україну терористами, а Росію стриманою державою.

Зрештою, окрім демонізації України медіа займається й дестабілізацією самої Норвегії. Там критикується допомога Україні від Норвегії, що називають "викиданням грошей на вітер". Як пише Derimot, норвежці "розлючені" через це.

Такий контент не потрібно підкріплювати фактами, адже його суть саме у популяризації таких думок, розведення шуму для гальмування прийняття рішень.

Що загалом можна сказати про норвезькі осередки кремлівської пропаганди?

По всьому Derimot і Steigan o знову і знову з'являється одна і та ж сюжетна лінія: Україна не є повністю суверенною, її керівництво оформлено як корумповане і нелегітимне, а війна представлена не так як російська агресія, а більше як проксі-конфлікт, керований Заходом.

Цей хребет розповіді не потрібно щоразу доводити; його просто потрібно повторно встановлювати кілька разів, як оновлення, яке ваш мозок не просив, але тепер працює у фоновому режимі,

– пояснює Insight News.

Зверніть увагу! В аналізованих виданнях застосовуються маніпулятивні технології створення порядку денного – замовчування однієї інформації та акцентування на іншій, що формує хибне уявлення про події у читача. Водночас метод повторення наративів як беззаперечних фактів ("київський режим", "переворот", "СВО") є історично доведеною ефективною маніпулятивною технологією. Його застосовували зокрема у Нацистській Німеччині для того, аби сформувати у населення прихильне ставлення до війни та ненависть до євреїв.

Derimot і Steigan говорять не лише про Україну та Росію, але й про норвезьку ідентичність, її гроші та безпеку.

"У сукупності ці засоби масової інформації працюють не так як ізольовані проєкти “альтернативних медіа”, а більше як повторюваний конвеєр дезінформації: виберіть кремлівський наратив, огорніть його норвезькою антиелітною мовою, цитуйте російські державні джерела як “факти” і додайте емоційний гачок, призначений для обміну", – пише Іnsight News.

