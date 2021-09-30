В США произошла стрельба в школе: пострадавший 13-летний мальчик в критическом состоянии

Утром в Мемфисе в штате Теннесси подросток принес в школу оружие и устроил стрельбу. В результате 13-летний парень получил ранение и попал в больницу.

После стрельбы злоумышленник скрылся с места инцидента на автомобиле. Однако впоследствии его в собственном доме задержала полиция.

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Детей эвакуировали из школы

Правоохранители эвакуировали всех учеников школы в баптистскую церковь. Родителей, которые хотели забрать своих детей домой, обязали приезжать по них с документами удостоверяющими личность.



Полиция оцепила территорию школы и перекрыла дорогу / Фото WREG

Парня, который получил ранения, госпитализировали. Сейчас он в критическом состоянии в детской больнице. В полиции сообщили, что огонь открыл ученик этой школы. Сейчас с ним работают правоохранители.

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