В США произошла стрельба в школе: пострадавший 13-летний мальчик в критическом состоянии
Источник:WREG
Утром в Мемфисе в штате Теннесси подросток принес в школу оружие и устроил стрельбу. В результате 13-летний парень получил ранение и попал в больницу.
После стрельбы злоумышленник скрылся с места инцидента на автомобиле. Однако впоследствии его в собственном доме задержала полиция.
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Детей эвакуировали из школы
Правоохранители эвакуировали всех учеников школы в баптистскую церковь. Родителей, которые хотели забрать своих детей домой, обязали приезжать по них с документами удостоверяющими личность.
Полиция оцепила территорию школы и перекрыла дорогу / Фото WREG
Парня, который получил ранения, госпитализировали. Сейчас он в критическом состоянии в детской больнице. В полиции сообщили, что огонь открыл ученик этой школы. Сейчас с ним работают правоохранители.
Последние случаи стрельбы в учебных заведениях
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- В полтавской школе 6 сентября 19-летняя девушка устроила стрельбу из арбалета. Из-за этого ранения получили 2 учительницы. Теперь злоумышленнице грозит до 15 лет заключения.
- 20 сентября в университете в Перми, в России, студент первого курса юридического факультета открыл огонь из ружья. Студенты, чтобы спастись, баррикадировались в аудиториях или выпрыгивали из окон. В результате стрельбы погибли 6 человек. Злоумышленника нейтрализовали правоохранители. Он выжил.