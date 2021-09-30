У США сталася стрілянина в школі: постраждалий 13-річний хлопчик у критичному стані

Уранці в Мемфісі в штаті Теннессі підліток приніс до школи зброю і влаштував стрілянину. Унаслідок цього 13-річний хлопець отримав поранення та потрапив до лікарні.

Після стрілянини зловмисник втік з місця інциденту на автомобіля. Однак згодом його у власному будинку затримала поліція.

Зверніть увагу Стрілянина в Еквадорі: число загиблих зросло до понад 100 осіб

Дітей евакуювали зі школи

Правоохоронці евакуювали усіх учнів школи до баптистської церкви. Батьків, які хотіли забрати своїх дітей додому, зобов'язали приїздити по них з документами. які засвідчують особу.



Поліція оточила територію школи та перекрили дорогу / Фото WREG

Хлопця, який отримав поранення, госпіталізували. Зараз він у критичному стані в дитячій лікарні. У поліції повідомили, що вогонь відкрив учень цієї школи. Зараз з ним працюють правоохоронці.

Останні випадки стрілянини в навчальних закладах