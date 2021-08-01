В США прямо в кинотеатре застрелили звезду тиктока вместе с его девушкой
Источник:CNN
В Калифорнии умер 19-летний блогер Энтони Барахас, у которого был почти миллион подписчиков в тиктоке. Парня ранили в кинотеатре.
Блогер умер через несколько дней после нападения. Об этом сообщили в местной полиции.
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На Барахаса напали в кинотеатре
Неизвестный открыл огонь, когда Барахас вместе с 18-летней подругой Райли Гудрич смотрел фильм ужасов в кинотеатре в городе Корона.
Правоохранитель отметил, что им выстрелили в голову.
Блогер и его подруга / Коллаж nbcnews
Парень боролся за жизнь несколько дней
Девушка умерла сразу, а Барахаса забрали в больницу. Парень находился там несколько дней, однако не выжил.
Предполагаемого убийцу задержали
Правоохранители задержали 20-летнего Джозефа Хименеса. Его подозревают в нападении на пару. Предполагаемого стрелка взяли под стражу. Он может внести залог в размере 2 миллионов долларов.
Расследование продолжается.Обратите внимание! В 2020 году при стрельбе в США погибли около 43 тысяч человек. В 2021 году, по состоянию на июль, эта цифра достигла 24 тысяч.