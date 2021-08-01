У США просто в кінотеатрі застрелили зірку ТікТок разом з його дівчиною

У Каліфорнії помер 19-річний блогер Ентоні Барахас, який мав майже мільйон підписників у ТікТок. Хлопця поранили у кінотеатрі.

Блогер помер через кілька днів після нападу. Про це повідомили у місцевій поліції.

До речі Сотні підлітків та десятки дітей: у США розповіли про жертв стрілянини цього року

На Барахаса напали у кінотеатрі

Невідомий відкрив вогонь, коли Барахас разом з 18-річною подругою Райлі Гудріч, дивився фільм жахів в кінотеатрі у місті Корона.

Правоохоронець зазначив, що їм вистрілили у голову.



Блогер та його подруга / Колаж nbcnews

Хлопець боровся за життя кілька днів

Дівчина померла одразу, а Барахаса забрали до лікарні. Хлопець був кілька днів апараті життєзабезпечення, однак не вижив.

Ймовірного вбивцю затримали

Правоохоронці затримали 20-річного Джозефа Хіменеса. Його підозрюють у нападі на пару. Ймовірного стрільця взяли під варту. Він може внесли заставу розміром 2 мільйони доларів.

Розслідування триває.

У 2020 році під час стрілянин у США загинули близько 43 тисяч осіб. У 2021 році, станом на липень, ця цифра сягнула 24 тисяч.