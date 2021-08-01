У США просто в кінотеатрі застрелили зірку ТікТок разом з його дівчиною
Джерело:CNN
У Каліфорнії помер 19-річний блогер Ентоні Барахас, який мав майже мільйон підписників у ТікТок. Хлопця поранили у кінотеатрі.
Блогер помер через кілька днів після нападу. Про це повідомили у місцевій поліції.
До речі Сотні підлітків та десятки дітей: у США розповіли про жертв стрілянини цього року
На Барахаса напали у кінотеатрі
Невідомий відкрив вогонь, коли Барахас разом з 18-річною подругою Райлі Гудріч, дивився фільм жахів в кінотеатрі у місті Корона.
Правоохоронець зазначив, що їм вистрілили у голову.
Блогер та його подруга / Колаж nbcnews
Хлопець боровся за життя кілька днів
Дівчина померла одразу, а Барахаса забрали до лікарні. Хлопець був кілька днів апараті життєзабезпечення, однак не вижив.
Ймовірного вбивцю затримали
Правоохоронці затримали 20-річного Джозефа Хіменеса. Його підозрюють у нападі на пару. Ймовірного стрільця взяли під варту. Він може внесли заставу розміром 2 мільйони доларів.
Розслідування триває.Зверніть увагу! У 2020 році під час стрілянин у США загинули близько 43 тисяч осіб. У 2021 році, станом на липень, ця цифра сягнула 24 тисяч.