Такі моторошні підрахунки зробила дослідницька організація Gun Violence Archive. За тиждень у США сталось 915 інцидентів, під час яких прозвучали постріли.

До теми Через насильство зі зброєю: у штаті Нью-Йорк ввели режим надзвичайного стану

Кількість жертв у 2021 році вже перевищила 24 тисячі

В організації б'ють на сполох: адже кількість випадків стрілянини на американських вулицях щоразу зростає.

У 2020 році в інцидентах зі стріляниною загинули близько 43 тисяч осіб .

. У 2021 році, станом на липень, життя від пострілів вже втратили 24 тисячі громадян і ця кількість продовжує зростати.

У Gun Violence Archive підрахували: з тих людей, які стали жертвами стрілянини цього року, 800 – не досягли і 18-річного віку. Жахливий факт: 174 з загиблих ще не виповнилось і 12.

Раніше У Нью-Йорку продавці влаштували сварку: один із них вистрелив у перехожого

Коротко про останні випадки стрілянини на території США