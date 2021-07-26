Такие жуткие подсчеты сделала исследовательская организация Gun Violence Archive. За неделю в США произошло 915 инцидентов, во время которых прозвучали выстрелы.
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Число жертв в 2021 году уже превысило 24 тысячи
В организации бьют тревогу, так как количество случаев стрельбы на американских улицах каждый раз растет.
- В 2020 году в инцидентах со стрельбой погибли около 43 тысяч человек.
- В 2021 году, по состоянию на июль, жизни от выстрелов уже потеряли 24 тысячи граждан, и это количество продолжает расти.
В Gun Violence Archive подсчитали: из тех людей, которые стали жертвами стрельбы в этом году, 800 – не достигли и 18-летнего возраста. Ужасный факт: 174 из погибших еще не исполнилось и 12.
Ранее В Нью-Йорке продавцы устроили ссору: один из них выстрелил в прохожего
Коротко о последних случаях стрельбы на территории США
- В Вашингтоне 18 июля произошла стрельба возле стадиона. Из-за нее пришлось прервать бейсбольный матч и эвакуировать зрителей. Ранены были несколько человек.
- За два дня до этого тоже в Вашингтоне неизвестные открыли огонь. Погиб ребенок, еще 5 взрослых были ранены.
- Кровавыми были несколько дней в Чикаго. Там 10 – 11 июля в результате перестрелок погибли 11 человек, среди них рэпер KTS Dre.