Инцидент произошел вечером 27 июня.

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Что известно о потерпевшем

Пуля попала в спину 21-летнего Сэмюэля Пулена – морского пехотинца, который с родным прогуливался рядом. Молодого человека госпитализировали. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.

Нападавший скрылся

Мужчина, открывший стрельбу, скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция. Правоохранители распространили кадры с вероятным нападающим. Информацию о нем оценивают в 3 500 долларов.

Реакция местной власти

Мэр Нью-Йорка Де Блазио 28 июня заявил, что "такое положение вещей – просто недопустимо". По его словам, в ближайшее время на Таймс-сквер направят дополнительно 50 правоохранителей.

Это место, которое очень дорогое и важное для Нью-Йорка. Оно должно быть безопасным, поэтому мы отсылаем туда дополнительных офицеров,

– подчеркнул политик.

Глава округа Бруклин Эрик Адамс заметил, что реального экономического восстановления после пандемии коронавируса не может быть, если деловые и туристические центры в США будут воспринимать как опасные.