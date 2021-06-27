Две семьи, владеющие отелями по соседству, не поделили территорию. Участок был на пляже, на нем оба владельца хотели установить шезлонги для отдыхающих.
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В результате стрельбы погибли 4 человека
Спор завершился стрельбой: 4 человека погибли, еще 2 – ранены. Пули забрали жизни двух родных братьев, одному из них было всего 20 лет. Среди раненых и 17-летний парень.
Правоохранители изъяли пистолеты, из которых, по предварительной информации, стреляли. Эксперты будут анализировать видео с камер наблюдения.
Смотрите видео с места событий:
Смотрите на карте, где находится Велипоя:
В Днепре из пистолета стреляли выпускники
Отметим, что недавно стрельба произошла и в Украине. На набережной Днепра так решили отметить свой выпускной бывшие школьники. Они начали стрелять из пистолета, на месте нашли 5 гильз.