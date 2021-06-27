Дві родини, що володіють готелями по сусідству, не поділили територію. Ділянка була на пляжі, на ній обидва власники хотіли встановити шезлонги для відпочивальників.

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В результаті стрілянини загинули 4 осіб

Суперечка завершилась стріляниною: 4 осіб загинули, ще 2 – поранені. Кулі забрали життя двох рідних братів, одному з них було лише 20 років. Серед поранених і 17-річний хлопець.

Правоохоронці вилучили пістолети, з яких, за попередньою інформацією, стріляли. Експерти аналізуватимуть відео з камер спостереження.

Дивіться відео з місця подій:

Дивіться на карті, де розташована Веліпоя:

У Дніпрі з пістолета стріляли випускники

Зазначимо, що нещодавно стрілянина сталась і в Україні. На набережній Дніпра так вирішили відзначити свій випускний колишні школярі. Вони почали стріляти з пістолета, на місці знайшли 5 гільз.