Инцидент произошел в американском Уинтропе. Полиция штата Массачусетс сообщила, что украденный грузовик ранее принадлежал водопроводно-канализационной компании.
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Выйдя из грузовика, мужчина выстрелил в проходивших мимо людей. Ранения мужчины и женщины оказались несовместимыми с жизнью.
Впоследствии выяснилось, что у злоумышленника было два экземпляра оружия.
Кроме того, еще 2 человека пострадали, когда грузовик столкнулся с легковым автомобилем.
По данным CNN, мужчину разыскали неподалеку от места происшествия. Полицейский ранил нападавшего. Мужчина умер в больнице.
Вторая трагедия за неделю
- В американском штате Миссури в городе Сент-Луис вечером 21 июня жертвами стрельбы стали 3 человека.
- Кроме того, в результате трагедии пострадали еще 4 человека.
- Комиссар полиции Джон Хейден рассказал, что мотив стрелка пока неизвестен.