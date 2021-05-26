В США произошла стрельба на железной дороге: есть погибшие, нападавшего обезвредили

В городе Сан-Хосе, что в Калифорнии, 26 мая неизвестный открыл огонь по людям. Произошло все на железнодорожной станции.

Точного количества жертв пока не сообщают. Полиция и чиновники говорят о "многих погибших" и пострадавших.

Несколько ранее На месте гибели Джорджа Флойда во время акции его памяти произошла стрельба

Стрельба в Калифорнии

По словам пресс-секретаря главного шерифа округа Рассела Дэвиса, среди пострадавших были сотрудники Транспортного управления. Степень травм пострадавших сейчас оценивают.

Я не могу подтвердить точное количество травмированных и погибших, но скажу вам, что есть много пострадавших и есть смертельные случаи,

– сказал чиновник.

Мэр Сан-Хосе Сэм Лиссардо заявил, что несколько человек погибли, однако угроза уже миновала. В своем твитере он написал, что нападавший уже мертв.

По данным CBS News в Сан-Франциско, по меньшей мере шесть человек убили, но это количество еще не подтверждено полицией.

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