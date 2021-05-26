В США произошла стрельба на железной дороге: есть погибшие, нападавшего обезвредили

26 мая 2021 , 17:23
Читати новину українською

Источник:

BBC

В городе Сан-Хосе, что в Калифорнии, 26 мая неизвестный открыл огонь по людям. Произошло все на железнодорожной станции.

Точного количества жертв пока не сообщают. Полиция и чиновники говорят о "многих погибших" и пострадавших.

Несколько ранее На месте гибели Джорджа Флойда во время акции его памяти произошла стрельба

Стрельба в Калифорнии

По словам пресс-секретаря главного шерифа округа Рассела Дэвиса, среди пострадавших были сотрудники Транспортного управления. Степень травм пострадавших сейчас оценивают.

Я не могу подтвердить точное количество травмированных и погибших, но скажу вам, что есть много пострадавших и есть смертельные случаи,
– сказал чиновник.

Мэр Сан-Хосе Сэм Лиссардо заявил, что несколько человек погибли, однако угроза уже миновала. В своем твитере он написал, что нападавший уже мертв.

По данным CBS News в Сан-Франциско, по меньшей мере шесть человек убили, но это количество еще не подтверждено полицией.

Стрельба в США: последние случаи

  • Накануне в Миннеаполисе произошла стрельба во время акции памяти афроамериканца Джорджа Флойда. Во время столкновений получил ранение один человек, его забрали в больницу.
  • В одном из баров штата Огайо 23 мая произошла масштабная перестрелка. Погибли 3 человека, около десятка раненых.
  • Днем ранее в поселке Фэрфилд в штате Нью-Джерси, произошла стрельба во время вечеринки по случаю дня рождения. В результате 2 человека погибли и еще 12 получили ранения.
Автор: Вероніка Климська