7 погибших и более 30 раненых: в американской Джорджии произошла стрельба в школе

В американском штате Джорджия 4 сентября произошла стрельба в школе. Неизвестный мужчина открыл огонь по старшеклассникам.

В результате инцидента уже есть погибшие и пострадавшие. На месте работают правоохранительные органы.

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Что известно о стрельбе в школе в Джорджии

Инцидент со стрельбой произошел в средней школе Апалачи в Виндере, штат Джорджия. По предварительным данным, по меньшей мере четыре человека были убиты и еще примерно 30 получили ранения в результате стрельбы.

Подозреваемый студенческого возраста находится под стражей, но по данным источников, неизвестно, действительно ли он посещает школу. По данным источников CNN, парню, которого подозревают в стрельбе, может быть 14 лет.

Специальные агенты ФБР отреагировали на обращение в среднюю школу Апалачи, чтобы помочь местным правоохранительным органам в ликвидации последствий стрельбы.

Кроме этого, представители правоохранительных органов в Джорджии говорят, что сегодня утром средняя школа Апалачи получила телефонный звонок с предупреждением, что в пяти школах будет стрельба, и что Апалачи будет первой.

Кто звонил, неизвестно. Официальные лица сообщили CNN, что расследуют звонок и откуда он происходит. Полицейские также отметили, что им понадобится несколько дней, чтобы точно установить все обстоятельства стрельбы и привлечь виновных к ответственности.

Как отреагировал Байден на инцидент в школе

Сначала в Белом доме писали, что президент Джо Байден был проинформирован о сообщении о стрельбе в средней школе Апалачи в Виндере. Там отметили, что администрация будет продолжать координацию с федеральными, государственными и местными чиновниками, когда получат больше информации.

Впоследствии президент Джо Байден, высказываясь об этом инциденте, сказал, что "мы не можем продолжать воспринимать это как нормальное явление", а именно увеличение количества стрельбы в штатах США.

То, что должно было быть радостным сезоном возвращения в школу в Виндере, штат Джорджия, теперь превратилось в еще одно ужасное напоминание о том, как вооруженное насилие продолжает разрывать наши общины. Студенты по всей стране учатся не читать и писать, а прятаться,

– говорится в заявлении главы США.

Байден также призвал Конгресс действовать и принять запрет на огнестрельное оружие, как это было в прошлом.