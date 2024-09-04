7 загиблих і понад 30 поранених: в американській Джорджії сталася стрілянина в школі

У американському штаті Джорджія 4 вересня сталася стрілянина у школі. Невідомий чоловік відкрив вогонь по старшокласниках.

Внаслідок інциденту вже є загиблі та постраждалі. На місці працюють правоохоронні органи.

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Що відомо про стрілянину у школі у Джорджії

Інцидент зі стріляниною стався в середній школі Апалачі у Віндері, штат Джорджія. За попередніми даними, щонайменше чотири людини були вбиті та ще приблизно 30 зазнали поранень внаслідок стрілянини.

Підозрюваний студентського віку перебуває під вартою, але за даними джерел, невідомо, чи дійсно він відвідує школу. За даними джерел CNN, хлопцю, якого підозрюють у стрілянині, може бути 14 років.

Спеціальні агенти ФБР відреагували на звернення до середньої школи Апалачі, щоб допомогти місцевим правоохоронним органам у ліквідації наслідків стрілянини.

Окрім цього, представники правоохоронних органів у Джорджії кажуть, що сьогодні вранці середня школа Апалачі отримала телефонний дзвінок із попередженням про те, що в п’яти школах буде стрілянина, і що Апалачі буде першою.

Хто дзвонив, невідомо. Офіційні особи повідомили CNN, що розслідують дзвінок і звідки він походить. Поліцейські також зазначили, що їм знадобиться кілька днів, щоб точно встановити всі обставини стрілянини і притягнути винних до відповідальності.

Як відреагував Байден на інцидент у школі

Спочатку у Білому домі писали, що президент Джо Байден був поінформований про повідомлення про стрілянину в середній школі Апалачі в Віндері. Там зазначили, що адміністрація продовжуватиме координацію з федеральними, державними та місцевими чиновниками, коли отримають більше інформації.

Згодом президент Джо Байден, висловлюючись про цей інцидент, сказав, що "ми не можемо продовжувати сприймати це як нормальне явище", а саме збільшення кількості стрілянин у штатах США.

Те, що мало бути радісним сезоном повернення до школи у Віндері, штат Джорджія, тепер перетворилося на ще одне жахливе нагадування про те, як збройне насильство продовжує розривати наші громади. Студенти по всій країні вчаться не читати й писати, а ховатися,

– йдеться в заяві очільника США.

Байден також закликав Конгрес діяти та прийняти заборону на вогнепальну зброю, як це було в минулому.