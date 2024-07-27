Экс-президент США Дональд Трамп впервые после попытки покушения на него появился на мероприятии без повязки на ухе, заявив о своем выздоровлении. Событие произошло в Вест-Палм-Бич, штат Флорида, где Трамп выступал перед молодыми консерваторами.

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Выступление перед консерваторами

Мероприятие, организованное Turning Point USA, собрало молодежь, которая поддерживает консервативные ценности. Трамп использовал эту возможность, чтобы обратиться к христианским избирателям, призывая их активно принять участие в предстоящих выборах.

Как видите, я хорошо выздоровел и фактически только что снял последнюю повязку с ушей... Если вы проголосуете, мы победим с отрывом,

– подчеркнул Трамп, обращаясь к своим сторонникам.

В своей речи, которая длилась более часа, Трамп критиковал свою оппонентку Камалу Харрис, называя ее "некомпетентной" и "радикальной либералкой". В то же время он избегал использования оскорбительных прозвищ, которые были характерны для него раньше.

После покушения, произошедшего 13 июля, кампания Трампа претерпела изменения. В частности, бывший президент США отказался от проведения митингов на открытом воздухе. Также стало известно об отставке руководителя Секретной службы Кимберли Читл после критики со стороны законодателей обеих партий из-за недостатков в охране Трампа.

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Главное о покушении на Трампа