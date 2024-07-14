Одним из первых, кто прокомментировал покушение на Трампа был действующий президент США Джо Байден. Он заявил, что молится за своего политического оппонента и его семью. Также политик отметил, что в США нет места подобному насилию, поэтому американцы должны объединиться как нация и осудить его.
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Как реагировали мировые лидеры и политики
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тоже не замедлил с реакцией. В соцсети "Х" он написал: "Сара ( жена – 24 Канал) и я были шокированы очевидным нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление".
Глава итальянского правительства Джорджа Мелони выразила Трампу соболезнования и пожелала выздоровления. Она отметила, что надеется, что "в ближайшие месяцы предвыборной кампании диалог и ответственность возобладают над ненавистью и насилием".
Премьер Венгрии Виктор Орбан написал: "Мои мысли и молитвы с Президентом Трампом в эти темные часы".
О том, что он поражен шокирующими кадрами с митинга Трампа, сказал премьер Британии Кир Стармер. Политик также пожелал американцу выздоровления.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который недавно побывал в Москве, осудил покушение на своего "друга" Дональда Трампа.
Глубоко обеспокоен нападением на моего друга, бывшего президента Дональда Трампа,
– написал он в "Х".
В СМИ вспомнили, что во время двухдневного визита Трампа в Индию в 2020 году два лидера держались за руки и хвалили друг друга перед огромной толпой в городе Ахмедабад в Гуджарате.
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался следующим образом: "Нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа является подлым. Желаю ему скорейшего выздоровления. Мои мысли также с людьми, которые пострадали от нападения. Такие акты насилия угрожают демократии".
Лидер Китая Си Цзиньписказал, что обеспокоен стрельбой в бывшего президента Трампа и тоже выразил соболезнования.
Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис назвал стрельбу в Пенсильвании "страшной и неправильной".
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси рассказал, что с беспокойством следил за коварным инцидентом, который произошел с бывшим президентом США и кандидатом в президенты Дональдом Трампом.
Президент Франции Эммануэль Макрон написал, что он мыслями вместе с Трампом. "Это трагедия для наших демократий. Франция разделяет шок и возмущение американского народа", – добавил политик.
Также выразили соболезнования и осудили политического насилия выступили премьер-министр Нидерландов Дик Шуф, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Австралии Энтони Альбанезе,
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала следующее:
Я глубоко шокирована стрельбой, которая произошла во время предвыборного митинга бывшего президента Трампа. Желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления и выражаю свои соболезнования семье невинной жертвы. Политическому насилию нет места в демократии.
К ней присоединились также высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель, президент Европейского парламента Роберта Мецола и президент Европейского совета Шарль Мишель.
Я шокирован попыткой убийства бывшего президента Трампа. Я желаю ему скорейшего выздоровления и моими мыслями с пострадавшими. Я осуждаю это нападение. Политическому насилию нет места в наших демократиях,
– отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Бывший президент США и демократ Барак Обама отметил, что в нашей демократии нет места для политического насилия. Другой экс-президент США Билл Клинтон написал: "Мы с Хиллари благодарны за то, что президент Трамп в безопасности, наше сердце разбито из-за всех, кто пострадал от нападения на сегодняшнем митинге в Пенсильвании, и мы благодарны за быстрые действия Секретной службы США".
Что сказали в Украине
Президент Зеленский отметил, что был в ужасе от известия о стрельбе у Трампа.
Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Насилие никогда не должно побеждать,
– заявил президент.
Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что все виновные должны понести ответственность.