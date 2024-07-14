Одним из первых, кто прокомментировал покушение на Трампа был действующий президент США Джо Байден. Он заявил, что молится за своего политического оппонента и его семью. Также политик отметил, что в США нет места подобному насилию, поэтому американцы должны объединиться как нация и осудить его.

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Как реагировали мировые лидеры и политики

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тоже не замедлил с реакцией. В соцсети "Х" он написал: "Сара ( жена – 24 Канал) и я были шокированы очевидным нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление".

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони выразила Трампу соболезнования и пожелала выздоровления. Она отметила, что надеется, что "в ближайшие месяцы предвыборной кампании диалог и ответственность возобладают над ненавистью и насилием".

Премьер Венгрии Виктор Орбан написал: "Мои мысли и молитвы с Президентом Трампом в эти темные часы".

О том, что он поражен шокирующими кадрами с митинга Трампа, сказал премьер Британии Кир Стармер. Политик также пожелал американцу выздоровления.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который недавно побывал в Москве, осудил покушение на своего "друга" Дональда Трампа.

Глубоко обеспокоен нападением на моего друга, бывшего президента Дональда Трампа,

– написал он в "Х".

В СМИ вспомнили, что во время двухдневного визита Трампа в Индию в 2020 году два лидера держались за руки и хвалили друг друга перед огромной толпой в городе Ахмедабад в Гуджарате.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался следующим образом: "Нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа является подлым. Желаю ему скорейшего выздоровления. Мои мысли также с людьми, которые пострадали от нападения. Такие акты насилия угрожают демократии".

Лидер Китая Си Цзиньписказал, что обеспокоен стрельбой в бывшего президента Трампа и тоже выразил соболезнования.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис назвал стрельбу в Пенсильвании "страшной и неправильной".

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси рассказал, что с беспокойством следил за коварным инцидентом, который произошел с бывшим президентом США и кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал, что он мыслями вместе с Трампом. "Это трагедия для наших демократий. Франция разделяет шок и возмущение американского народа", – добавил политик.

Также выразили соболезнования и осудили политического насилия выступили премьер-министр Нидерландов Дик Шуф, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Австралии Энтони Альбанезе,

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала следующее:

Я глубоко шокирована стрельбой, которая произошла во время предвыборного митинга бывшего президента Трампа. Желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления и выражаю свои соболезнования семье невинной жертвы. Политическому насилию нет места в демократии.

К ней присоединились также высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель, президент Европейского парламента Роберта Мецола и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Я шокирован попыткой убийства бывшего президента Трампа. Я желаю ему скорейшего выздоровления и моими мыслями с пострадавшими. Я осуждаю это нападение. Политическому насилию нет места в наших демократиях,

– отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Бывший президент США и демократ Барак Обама отметил, что в нашей демократии нет места для политического насилия. Другой экс-президент США Билл Клинтон написал: "Мы с Хиллари благодарны за то, что президент Трамп в безопасности, наше сердце разбито из-за всех, кто пострадал от нападения на сегодняшнем митинге в Пенсильвании, и мы благодарны за быстрые действия Секретной службы США".

Что сказали в Украине

Президент Зеленский отметил, что был в ужасе от известия о стрельбе у Трампа.

Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Насилие никогда не должно побеждать,

– заявил президент.

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что все виновные должны понести ответственность.