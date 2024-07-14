Одним із перших, хто прокоментував замах на Трампа був чинний президент США Джо Байден. Він заявив, що молиться за свого політичного опонента та його родину. Також політик наголосив, що в США немає місця подібному насильству, тому американці мусять об'єднатися як нація і засудити його.

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Як реагували світові лідери та політики

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу теж не забарився з реакцією. У соцмережі "Х" він написав: "Сара ( дружина – 24 Канал) і я були шоковані очевидним нападом на президента Трампа. Ми молимося за його безпеку та якнайшвидше одужання".

Голова італійського уряду Джорджа Мелоні висловила Трампу співчуття і побажала одужання. Вона зазначила, що сподівається, що "найближчими місяцями передвиборної кампанії діалог і відповідальність візьмуть гору над ненавистю та насильством".

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан написав: "Мої думки та молитви з Президентом Трампом в ці темні години".

Про те, що він вражений шокуючими кадрами з мітингу Трампа, сказав прем'єр Британії Кір Стармер. Політик також побажав американцю одужання.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який нещодавно побував у Москві, засудив замах на свого "друга" Дональда Трампа.

Глибоко стурбований нападом на мого друга, колишнього президента Дональда Трампа,

– написав він у "Х".

У ЗМІ пригадали, що під час дводенного візиту Трампа до Індії у 2020 році два лідери трималися за руки та хвалили один одного перед величезним натовпом у місті Ахмедабад у Гуджараті.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився наступним чином: "Напад на кандидата в президенти США Дональда Трампа є підлим. Бажаю йому якнайшвидшого одужання. Мої думки також з людьми, які постраждали від нападу. Такі акти насильства загрожують демократії".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав, що стурбований стріляниною в колишнього президента Трампа і теж висловив співчуття.

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс назвав стрілянину в Пенсильванії "страшною і неправильною".

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі розповів, що із занепокоєнням стежив за підступним інцидентом, який стався з колишнім президентом США і кандидатом у президенти Дональдом Трампом.

Президент Франції Еммануель Макрон написав, що він думками разом з Трампом. "Це трагедія для наших демократій. Франція поділяє шок і обурення американського народу", – додав політик.

Також висловили співчуття і засудили політичного насильства виступили прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Австралії Ентоні Альбанезе,

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала наступне:

Я глибоко шокована стріляниною, яка сталася під час передвиборчого мітингу колишнього президента Трампа. Бажаю Дональду Трампу якнайшвидшого одужання і висловлюю свої співчуття родині невинної жертви. Політичному насильству немає місця в демократії.

До неї долучилися також високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола та президент Європейської ради Шарль Мішель.

Я шокований спробою вбивства колишнього президента Трампа. Я бажаю йому якнайшвидшого одужання і моїми думками з постраждалими. Я засуджую цей напад. Політичному насильству немає місця в наших демократіях,

– відреагував генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Колишній президент США і демократ Барак Обама наголосив, що у нашій демократії немає місця для політичного насильства. Інший експрезидент США Білл Клінтон написав: "Ми з Гілларі вдячні за те, що президент Трамп у безпеці, наше серце розбито через всіх, хто постраждав від нападу на сьогоднішньому мітингу в Пенсільванії, і ми вдячні за швидкі дії Секретної служби США".

Що сказали в Україні

Президент Зеленський зазначив, що був нажаханий звісткою про стрілянину у Трампа.

Такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати,

– заявив президент.

Посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що усі винні мають понести відповідальність.