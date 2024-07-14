Сейчас люди интересуются дебатами даже больше чем светскими событиями. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, заметив, что речи Байдена могут иметь последствия для всего мира.

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К Байдену более придирчивы

После неудачных дебатов отношение к Байдену изменилось. Теперь западные СМИ после каждого выступления президента пишут, что "он прошел без больших ошибок", то есть его поведение рассматривают, будто под микроскопом.

Конечно, это заставляет Байдена нервничать и волноваться, чтобы лишний раз не сказать, что-то не так. Но стоит помнить, что те, кто не видел дебатов, не изменил своего мнения о президенте.

Трамп находится в другой категории. О чести и совести республиканской партии уже давно все забыли. Но к демократам всегда не такие требования, поэтому к Байдену более придирчивы,

– сказал Юрий Рашкин.

Сильной стороной Байдена является позиция по НАТО. Вероятно, именно поэтому он решил проводить пресс-конференцию в это время, потому что считает внешнюю политику своим козырем. Он занимался этим 50 лет, работал вице-президентом.

Почему Байден мог ошибиться

Так, он назвал Зеленского Путиным, Камалу Харрис –Трампом и это еще раз дало людям повод для разговоров. Но они не понимают, что такие ляпы не мешают Байдену быть хорошо осведомленным в других вопросах.

Сейчас у действующего президента действительно большие проблемы и под этим давлением он может решить снять свою кандидатуру. Его эмпатию, доброту почему-то воспринимают как слабость, хотя он совсем не такой.

Поэтому пресс-конференция Байдена на саммите НАТО была организована для того, чтобы показать его сильные стороны.

В общем, когда слушаешь президента, кажется, что он говорит одно, а думает уже о другом, поэтому происходят такие казусы. Если к его предложению о Зеленском добавить несколько слов о том, что это человек, который остановил Путина – становится понятно, что имелось в виду,

– добавил Юрий Рашкин.