Президент США на открытии саммита НАТО в Вашингтоне 9 июля заявил, что он убежден в победе Украины. Также Байден говорил также о "десятке систем ПВО" для ВСУ, пишет 24 Канал.

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Что заявил Байден о войне в Украине

Путин хочет не меньше, не меньше, чем полного покорения Украины, и конца украинской демократии, уничтожения людей, культуры Украины и стирания Украины с лица земли. Мы знаем, что Путин не остановится на Украине... Украина может остановить и остановит Путина,

– заявил Байден.

Президент США также сказал, что Россия уже терпит поражение в этой войне. Ведь за более чем 2 года полномасштабного вторжения Кремль понес ошеломляющие потери.

"Более 350 тысяч российских военнослужащих мертвы и ранены... Многие молодые люди покинули Россию, потому что больше не видят своего будущего в России", – отметил президент США.

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Он также напомнил, что США и почти два десятка союзников подписали двусторонние соглашения по безопасности с Украиной. Байден заверил, что за ними последуют другие страны.