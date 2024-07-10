По словам неназванного чиновника Альянса, для того чтобы начать большое наступление, Россия должна получить значительные дополнительные поставки боеприпасов из других стран, кроме тех, что уже есть.
Смотрите также Атомный ренессанс: как в США и ЕС возвращаются к ядерной энергетике и что делать Украине
НАТО оценило боеспособность россиян
Чиновник НАТО предполагает, что Россия сможет поддерживать свою военную экономику еще в течение трех или четырех лет.
То, что мы видим сегодня, – это, по-прежнему, очень высокие российские потери. Россия пытается отвоевать территорию,
– акцентировал представитель Альянса.
Чиновник добавил, что Украина нуждается во времени для накопления боеприпасов и личного состава, необходимых для проведения масштабных контрнаступательных операций.
Мы видели, как оборона Украины уже значительно улучшилась,
– отметил чиновник на условиях анонимности.
Чиновник сообщил, что Россия несет значительные потери на поле боя и имеет трудности с достижением даже небольших территориальных достижений. Недостаток военных и боеприпасов мешает России начать большое наступление.
Смотрите также Спектакль для Трампа: почему Орбан поехал к Си и Путину и какой "мир" они готовят для Украины
Вспомним, что на днях в Вашингтоне начался саммит НАТО. Президент Джо Байден уже заявил, что верит в Украину и ее способность остановить Путина.