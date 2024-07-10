За словами неназваного високопосадовця Альянсу, для того аби розпочати великий наступ, Росія повинна отримати значні додаткові поставки боєприпасів з інших країн, крім тих, що вже є.
Дивіться також Атомний ренесанс: як у США та ЄС повертаються до ядерної енергетики і що робити Україні
НАТО оцінило боєздатність росіян
Чиновник НАТО припускає, що Росія зможе підтримувати свою військову економіку ще протягом трьох чи чотирьох років.
Те, що ми бачимо сьогодні, – це, як і раніше, дуже високі російські втрати. Росія намагається відвоювати територію,
– акцентував представник Альянсу.
Посадовець додав, що Україна потребує часу для накопичення боєприпасів та особового складу, необхідних для проведення масштабних контрнаступальних операцій.
Ми бачили, як оборона України уже значно покращилася,
– наголосив чиновник на умовах анонімності.
Високопосадовець повідомив, що Росія зазнає значних втрат на полі бою і має труднощі з досягненням навіть невеликих територіальних здобутків. Нестача військових і боєприпасів заважає Росії розпочати великий наступ.
Дивіться також Вистава для Трампа: чому Орбан поїхав до Сі та Путіна і який "мир" вони готують для України
Згадаємо, що цими днями у Вашингтоні розпочався саміт НАТО. Президент Джо Байден уже заявив, що вірить в Україну та її спроможність зупинити Путіна.