За словами неназваного високопосадовця Альянсу, для того аби розпочати великий наступ, Росія повинна отримати значні додаткові поставки боєприпасів з інших країн, крім тих, що вже є.

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НАТО оцінило боєздатність росіян

Чиновник НАТО припускає, що Росія зможе підтримувати свою військову економіку ще протягом трьох чи чотирьох років.

Те, що ми бачимо сьогодні, – це, як і раніше, дуже високі російські втрати. Росія намагається відвоювати територію,

– акцентував представник Альянсу.

Посадовець додав, що Україна потребує часу для накопичення боєприпасів та особового складу, необхідних для проведення масштабних контрнаступальних операцій.

Ми бачили, як оборона України уже значно покращилася,

– наголосив чиновник на умовах анонімності.

Високопосадовець повідомив, що Росія зазнає значних втрат на полі бою і має труднощі з досягненням навіть невеликих територіальних здобутків. Нестача військових і боєприпасів заважає Росії розпочати великий наступ.

Зверніть увагу! За словами чиновника НАТО, Китай продовжує постачати "важливі компоненти" для безпілотників, ракет Росії та загалом оборонної промисловості Кремля.

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Згадаємо, що цими днями у Вашингтоні розпочався саміт НАТО. Президент Джо Байден уже заявив, що вірить в Україну та її спроможність зупинити Путіна.