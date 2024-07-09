В частности, в кулуарах лидеры уже обсуждают вид финального коммюнике саммита. Его формулировки станут серьезным жестом поддержки для Украины. Подробнее об этом рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, которая находится на саммите.

Смотрите также Не только новые Patriot для Украины: важнейшие темы саммита НАТО в Вашингтоне

"Необратимый путь" в НАТО

В течение следующих трех дней, до 11 июля включительно, на саммите должны обсудить ряд важных вопросов. Говорится и о российской агрессии, и о ситуации в Тихоокеанском регионе. Так, НАТО на своем юбилейном саммите должны продемонстрировать, что до сих пор остается сильнейшим военным союзом в мире.

Много внимания будут уделять Украине. Накануне саммита Владимир Зеленский анонсировал, что ожидает больше систем Patriot для Украины, а также истребители F-16. Кроме того, партнеры обсуждают пакет финансовой помощи для украинской армии.

Саммит также должен подтвердить евроатлантическую интеграцию Украины. В частности, в кулуарах уже обсуждают формулировку совместного коммюнике. В нем могут подтвердить "необратимый путь" Украины в НАТО.

Если отбросить формальности и обратиться к тому, что я здесь слышала неофициально, в кулуарах, то в конце концов Украина сможет вступить в НАТО сразу, как завершится война,

– отметила ведущая 24 Канала.

Известно, что администрация Джо Байдена уже дала согласие на четкий сигнал для Украины, что мы, бесспорно, станем страной-членом НАТО. Собственно, это мощный сигнал и для России, что поддержка Киева не завершится, а только усиливается.

Советуем пересмотреть Украина в ЕС и НАТО до 2030 – насколько это реально? Главные евроатлантические итоги 2023 года

Украину ждет мощная помощь

Параллельно 9 июля в Государственном департаменте США завершился брифинг после переговоров министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава Госдепа Соединенных Штатов заверил, что этот саммит НАТО даст Украине мощные результаты.

Этот саммит подтвердил евроатлантическую интеграцию Украины. Путь к членству предусматривает очень много работы, но сейчас мы увидим очень сильный пакет помощи для Украины. Бок о бок мы будем идти, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое, чтобы быть сильным государством в военном и экономическом смыслах,

– подчеркнул Блинкен.

По его словам, сильная и успешная Украина является лучшим ответом на агрессию России.