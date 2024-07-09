Зокрема, у кулуарах лідери вже обговорюють вигляд фінального комюніке саміту. Його формулювання стануть серйозним жестом підтримки для України. Детальніше про це розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, яка перебуває на саміті.

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"Незворотний шлях" до НАТО

Впродовж наступних трьох днів, до 11 липня включно, на саміті мають обговорити низку важливих питань. Мовиться і про російську агресію, і про ситуацію у Тихоокеанському регіоні. Так, НАТО на своєму ювілейному саміті мають продемонструвати, що й досі залишається найсильнішим військовим союзом у світі.

Багато уваги приділятимуть Україні. Напередодні саміту Володимир Зеленський анонсував, що очікує більше систем Patriot для України, а також винищувачі F-16. Крім того, партнери обговорюють пакет фінансової допомоги для української армії.

Саміт також має підтвердити євроатлантичну інтеграцію України. Зокрема, в кулуарах уже обговорюють формулювання спільного комюніке. У ньому можуть підтвердити "незворотний шлях" України до НАТО.

Якщо відкинути формальності та звернутися до того, що я тут чула неофіційно, у кулуарах, то зрештою Україна зможе вступити до НАТО одразу, як завершиться війна,

– зауважила ведуча 24 Каналу.

Відомо, що адміністрація Джо Байдена уже дала згоду на чіткий сигнал для України, що ми, безперечно, станемо країною-членом НАТО. Власне, це потужний сигнал і для Росії, що підтримка Києва не завершиться, а лише посилюється.

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Україну чекає потужна допомога

Паралельно 9 липня у Державному департаменті США завершився брифінг після переговорів міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Очільник Держдепу Сполучених Штатів запевнив, що цей саміт НАТО дасть Україні потужні результати.

Цей саміт підтвердив євроатлантичну інтеграцію України. Шлях до членства передбачає дуже багато роботи, але зараз ми побачимо дуже сильний пакет допомоги для України. Пліч-о-пліч ми йтимемо, щоб впевнитися, що Україна має все необхідне, аби бути сильною державою у військовому та економічному сенсах,

– наголосив Блінкен.

За його словами, сильна і успішна Україна є найкращою відповіддю на агресію Росії.