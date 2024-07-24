Новые детали о покушении на Трампа рассказал директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй на слушаниях в комитете по юридическим вопросам Палаты представителей США.

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Крукс собирал информацию об убийстве Кеннеди

Во время обыска по месту жительства Крукса следователи ФБР изъяли ноутбук, владелец которого за неделю до стрельбы в Трампа искал в Google ответ на вопрос "Как далеко Освальд был от Кеннеди?".

Ли Харви Освальда убил президента Джона Кеннеди из снайперской засады в Далласе 22 ноября 1963 года.

По словам Рэя, вероятно, в тот же день Крукс зарегистрировался на митинге Трампа, запланированном на 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания.

Директор ФБР добавил, что на телефоне Томаса Крукса обнаружили фотографии президента США Джо Байдена и других известных деятелей, но за несколько дней до покушения он активно искал информацию именно о Трампе.

Также примерно за два часа до стрельбы Крукс запустил дрон на расстоянии около 180 метров от сцены митинга Трампа. Позже он использовал устройство для прямой трансляции и просмотра отснятого материала.

К слову, ранее представители Секретной службы США призвали кампанию действующего кандидата в президенты Дональда Трампа прекратить планирование крупных митингов под открытым небом и других мероприятий на открытом пространстве.