Нові деталі про замах на Трампа розповів директор Федерального бюро розслідувань Кристофер Рей на слуханнях у комітеті з юридичних питань Палати представників США.

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Крукс збирав інформацію про вбивство Кеннеді

Під час обшуку за місцем проживання Крукса слідчі ФБР вилучили ноутбук, власник якого за тиждень до стрілянини у Трампа шукав у Google відповідь на запитання "Як далеко Освальд був від Кеннеді?".

Лі Харві Освальда убив президента Джона Кеннеді зі снайперської засідки в Далласі 22 листопада 1963 року.

За словами Рея, ймовірно, у той самий день Крукс зареєструвався на мітингу Трампа, запланованому на 13 липня в Батлері, штат Пенсільванія.

Директор ФБР додав, що на телефоні Томаса Крукса виявили фотографії президента США Джо Байдена та інших відомих діячів, але за кілька днів до замаху він активно шукав інформацію саме про Трампа.

Також приблизно за дві години до стрілянини Крукс запустив дрон на відстані близько 180 метрів від сцени мітингу Трампа. Пізніше він використовував пристрій для прямої трансляції та перегляду відзнятого матеріалу.

До слова, раніше представники Секретної служби США закликали кампанію чинного кандидата у президенти Дональда Трампа припинити планування великих мітингів просто неба та інших заходів на відкритому просторі.