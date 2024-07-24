Таке прохання здійснили на тлі нещодавнього замаху на експрезидента в містечку Батлер у Пенсильванії, який стався 13 липня. Після цього Секретна служба США посилила заходи безпеки для Дональда Трампа.

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Секретна служба США закликає Трампа уникати виступів просто неба

Посилаючись на власні джерела, видання Washington Post повідомило, що співробітники Секретної служби США рекомендували штабу Дональда Трампа відмовитися від планування великих мітингів та інших заходів просто неба і з великим скупченням людей після замаху в містечку Батлер.

Після стрілянини агенти Секретної служби передали радникам передвиборчої кампанії Трампа про свою стурбованість щодо великих мітингів просто неба,

– йдеться у матеріалі.

Тож, як розповіли в оточенні республіканця, відтепер команда Трампа шукає криті майданчики, такі як баскетбольні арени та інші великі приміщення, де можуть поміститися тисячі людей, аби убезпечити кандидата у президенти Сполучених Штатів.

Ще одне близьке до експрезидента США джерело додало, що наразі у штабі Трампа не планують жодних великих заходів просто неба. Речниця кампанії Трампа відмовилася від коментарів. Представник Секретної служби заявив, що відомство не коментує свої методи захисту.

До слова, Трамп вважає, що "отримав кулю за демократію". Це політик заявив великому натовпу своїх прихильників у місті Гранд-Рапідс у штаті Мічиган.