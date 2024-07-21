Трамп вважає, що "отримав кулю за демократію". Це політик заявив великому натовпу своїх прихильників у місті Гранд-Рапідс у штаті Мічиган.

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"Сталося щось дуже особливе"

У своєму виступі Трамп сказав, що "не повинен був бути тут зараз, але сталося щось дуже особливе".

Минулого тижня я отримав кулю за демократію,

– заявив Трамп.

Під час свого майже двогодинного виступу Трамп подякував персоналу лікарні, у якій його лікували. А також назвав Корі Комператоре, застреленого під час замаху, "героєм" та розповів про інших двох поранених осіб – Девіда Датча та Джеймса Копенгавера.

"Разом ми будемо боротися, боротися, боротися, правда? І ми переможемо, переможемо, переможемо", – повторив Трамп слова, які він сказав одразу після замаху.