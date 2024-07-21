Днями, у місті Мілвокі, штаті Вісконсин, на з'їзді Республіканської партії Трампа офіційно оголосили кандидатом у президенти. Там він з'явився з перебинтованим вухом.

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Сі відправив послання Трампу

Трамп розповів про послання від Сі під час виступу на передвиборчому заході у штаті Мічиган. Це був перший передвиборчий захід експрезидента США після пережитого замаху.

(Сі, – 24 Канал) написав мені прекрасну записку днями, коли почув про те, що сталося,

– сказав кандидат у президенти США.

Трамп згадав про лист Сі, коли обговорював свою економічну політику щодо Китаю під час свого президентства.

Ексочільник Білого дому додав, що він "дуже добре ладнав з президентом Сі". Під час виступу Трамп також згадував послання від інших світових лідерів після замаху.

До слова, в американському Мілуокі в штаті Вісконсин поліцейський 16 липня застрелив чоловіка, який викликав у нього підозру. Це сталося, коли в місті відбувався з'їзд Республіканської партії США.