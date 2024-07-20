Раніше Федеральне бюро розслідувань заявило, що постріли на виступі Трампа зробив 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, що в штаті Пенсільванія. Ймовірно, він стріляв із даху виробничого підприємства більш ніж у 119 метрах від сцени, на якій перебував Трамп.

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Крукс перед замахом збирав інформацію

Журналісти з посиланням на два джерела в правоохоронних органах повідомили, що федеральні слідчі виявили тисячі посилань у телефоні озброєного чоловіка, включаючи матеріали про стрілянину у Мічигані.

Джерела повідомили, що на телефоні Крукса були виявлені пошукові запити щодо стрілянини в Оксфордській середній школі та збройного нападника, якому було 15 років, коли він застрелив чотирьох студентів та поранив кількох інших у передмісті Детройта в 2021 році,

– йдеться в матеріалі.

Як повідомили джерела в правоохоронних органах, того ж місяця 20-річний Крукс шукав в Інтернеті інформацію про депресивний розлад. У травні він проводив дослідження вибухових матеріалів і хімічних сполук. У якийсь момент він також знайшов статтю про саморобні вибухові пристрої.

За словами слідчих, вони знайшли в його телефоні зображення суботнього мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, незадовго до початку стрілянини під час виступу Трампа.

До слова, в американському Мілуокі в штаті Вісконсин поліцейський 16 липня застрелив чоловіка, який викликав у нього підозру. Це сталося, коли в місті відбувався з'їзд Республіканської партії США.