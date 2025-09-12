10 сентября в США был подстрелен консервативный активист, любимец Трампа Чарли Кирк. Впоследствии он скончался в больнице, куда его госпитализировали. Это вполне логичное развитие событий, которое в американской политике набирает обороты последние 10-15 лет.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, объяснив, что он базируется на расколе и системном кризисе, который охватил все американское общество.

Смотрите также Убийство Чарли Кирка – теперь норма для США: почему его убили и что это значит для Украины

Последствия проблем в американском обществе

Специалист по стратегическим коммуникациям отметил политическую поляризацию в США, которая основана на социальном расслоении, серьезных экономических проблемах в Штатах. По словам Богданова, есть высокое социальное неравенство, которое охватило не только расовые группы.

Есть феномен "белых нищих", который ранее был редким явлением в США, есть проблемы с занятостью в отдельных штатах, с нехваткой рабочей силы в других. Существуют серьезные проблемы раскола элит и между элитами и обществом,

– озвучил Богданов.

Он назвал эти процессы логичными. По его словам, президент США возглавил американскую реакцию в социальном смысле, его идеология базируется на фундаментальных проблемах американского общества. Богданов отметил, что сам Трамп, его движение MAGA, его активисты, среди которых покойный Кирк, очень сильно способствовали усилению этого раскола.

"Мы помним выстрел в самого Трампа, попытки убийства демократов, массовые протесты после убийства темнокожего Флойда. Сейчас видим попытку запустить обратный процесс после зверского убийства украинки (Заруцкой – 24 Канал)", – озвучил Богданов.

Эта атмосфера ненависти и накаливания, как заметил специалист по стратегическим коммуникациям, должна была стрелять и по самим MAGA-трампистам, что и произошло в Университете Юты. Реакция Трампа, по словам Богданова, вполне понятна, ведь Кирк был его любимцем.

"Его любимцы ему важнее любого. Гибнут тысячи, но те, кто нравится лично Трампу, заслуживают повышенного внимания. Обычное лицемерие, которое свойственно автократу с очевидным нарциссическим расстройством", – подытожил Богданов.

Основное об убийстве Чарли Кирка: