Приказывал убивать пленных: в России могли застрелить главу вражеской бригады "Эспаньола"

В России пытались задержать командира так называемой боевой бригады "Эспаньола" Станислава Орлова. Во время этого он, вероятно, получил смертельные ранения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Дениса Казанского.

Что известно о вероятном убийстве оккупанта Станислава Орлова?

Недавно в России правоохранители пытались задержать командира бригады "Эспаньола" Станислава Орлова, но в ходе своих действий, вероятно, застрелили его. Почему оккупанта хотели задержать – неизвестно. Ранее предполагали, что его и еще одного оккупанта якобы пытались задержать за торговлю оружием.

Российские издания пишут, что "Испанец" может быть жив, ведь еще никто не нашел тело и не подтвердил информацию.

Оккупационной бригадой руководил Станислав Орлов с псевдонимом "Испанец". Известно, что его подчиненные причастны к издевательствам над украинскими пленными. Орлов поддерживал действия оккупантов, когда те сознательно и цинично нарушали правила ведения войны.

Отметим! Российская бригада "Эспаньола" состоит из футбольных фанатов. Во время службы они придерживаются нацистской идеологии. Формирование часто даже хвасталось убийствами украинских пленных.

Какие преступления бригады "Эспаньола" известны сейчас?