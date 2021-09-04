Становился свидетелем контрабанды: родные убитого пограничника не верят в версию самоубийства

На Буковине 19 августа произошла ужасная трагедия. Там во время несения службы погиб 24-летний пограничник Сергей Чипак. Родные не верят в версию о самоубийстве и настаивают, что Сергея убили.

Детали гибели молодого пограничника рассказала его сестра Анастасия. По ее словам, Сергей неоднократно становился свидетелем контрабанды.

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Последние часы жизни парня

Трагедия произошла в Селятине Черновицкой области. Примерно в 03:00 Сергей заступил в наряд. Той ночью он охранял участок, на котором с одной стороны идет лес, с другой – поле и жилые дома. В 03:30 раздался выстрел. Через 5 минут – еще один. Впоследствии выяснилось, что стреляли со стороны поста Сергея Чипака.

Другой пограничник, стоявший ближе всего, услышал первый выстрел и якобы дал о нем знать старшему. Они сделали перекличку, тогда Сергей трижды не вышел на связь. Ответ старшего был таким: "Я подумал, что нет связи, потому что падал дождь и был туман",

– рассказала Анастасия Чипак.

Через некоторое время сослуживцы отправились на пост пограничника, где нашли его тело с огнестрельным ранением головы. По словам сестры погибшего, семью о смерти парня оповестили только около 11 часов дня. После чего родные отправились в часть.

Родным не показывают выводов экспертизы

Как отметила Анастасия, родным сначала сказали, что выстрелов было несколько, но потом опровергли это.

Выводов экспертизы мы не видели – нам ее не показывают. Нас повели на место происшествия, где нашли Сергея. Луж крови было 2: в метре друг от друга. В одной лежала его шапочка, во второй сам Сергей. Его нашли лицом вниз, ноги были накрест. Понятно, что его переворачивали,

– добавила сестра пограничника.

По ее словам, были ли на теле парня следы насильственной смерти, неизвестно. Однако на руках у него заметили ссадины и синяки.

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Сергей – неконфликтный человек

Сергей, по словам его семьи, неконфликтный человек. На службу пограничник заступил лишь 2 месяца назад. Родные его характеризуют как уравновешенного, отзывчивого человека, который старался жить справедливо. Анастасия сказала, что Сергей неоднократно становился свидетелем контрабанды.

Он у нас был борец за справедливость. В потасовки старался не ввязываться. Когда он рассказывал о контрабанде, которая там происходит, говорил, что лезть туда не хочет. Военный психолог сказал, что он был позитивно настроен на армию,

– добавила девушка.

Уже не первый случай

Она отметила, что в части, в которой служил Сергей, и раньше происходили подобные инциденты. 18 апреля там якобы нашли застреленным солдата-контрактника. Тогда родителям мальчика сообщили, что его нашли мертвым. Но их никто не пускал в часть, никаких конкретных комментариев по инциденту не давали.

Позиция правоохранителей

Помощник главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Андрей Демченко сообщил, что по факту происшествия проводятся проверки. Он подчеркнул, что сейчас правоохранители выясняют, что именно стало причиной смерти пограничника.

В самой части инцидент не комментируют. Там ссылаются на следственные действия, которые проводят правоохранители. Также не хотят опровергнуть или подтвердить факт о смерти контрактника.