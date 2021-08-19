На теле было огнестрельное ранение. Об этом рассказал представитель Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.
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Почему погиб пограничник
Известно, что пограничник находился на дежурстве. Бровко отметил, что сейчас нельзя констатировать, это было убийство или самоубийство.
На месте работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства.
Что известно о подобных трагических инцидентах в Украине
- В 2017 году на Луганщине нашли мертвого пограничника. Он не вышел на работу. Коллеги нашли тело на обочине дороги.
- Также 20 января 2017 года на украинско-польской границе во Львовской области в пункте пропуска "Краковец", нашли тело молодого работника ГПСУ.
- В марте 2020 года 20-летнего военнослужащего нашли застреленным во время службы в Мукачевском районе. Сначала полиция рассматривала дело как самоубийство, однако затем изменила статью на "умышленное убийство".
- В мае 2021 года пропавшего на озере Трудовое в Одесской области пограничника Константина Коняева нашли мертвым. Тогда перевернулась моторная лодка, на которой служащие патрулировали границу.