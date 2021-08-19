На тілі було вогнепальне поранення. Про це розповів речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.
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Чому загинув прикордонник
Відомо, що прикордонник перебував на чергуванні. Наразі невідомо, чи це було вбивство.
Обставини встановлюють правоохоронці. Прессекретар Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив 24 каналу, що з'ясує деталі.
Що відомо про схожі трагічні інциденти в Україні
- У 2017 році на Луганщині знайшли мертвого прикордонника. Він не вийшов на роботу. Колеги знайшли тіло на узбіччі дороги.
- Також 20 січня 2017 року на українсько-польському кордоні на Львівщині, у пункті пропуску "Краковець", знайшли тіло молодого працівника ДПСУ.
- У березні 2020 року 20-річного військовослужбовця знайшли застреленим під час служби у Мукачівському районі. Спершу поліція розглядала справу як самогубство, однак потім змінила статтю на "умисне вбивство".
- У травні 2021 року зниклого на озері Трудове на Одещині прикордонника Констянтина Коняєва знайшли мертвим. Тоді перекинувся моторний човен, на якому службовці патрулювали кордон.