На тілі було вогнепальне поранення. Про це розповів речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

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Чому загинув прикордонник

Відомо, що прикордонник перебував на чергуванні. Наразі невідомо, чи це було вбивство.

Обставини встановлюють правоохоронці. Прессекретар Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив 24 каналу, що з'ясує деталі.

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