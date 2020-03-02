На Закарпатті знайшли мертвим 20-річного прикордонника

20-річного військовослужбовця знайшли застреленим під час служби у Мукачівському районі. Спершу поліція розглядала справу як самогубство, однак потім змінила статтю на "умисне вбивство".

Тіло прикордонника знайшли 1 березня в селі Діловому, повідомляє речниця прикордонного загону Леся Федорова у коментарі UA:Закарпаття. Читайте також: На Рівненщині затримали підозрюваного у вбивстві скульптура 20-річний військовий проходив службу на посиленні на ділянці Мукачівського прикордонного загону протягом лютого. На місце події викликали швидку, яка констатувала смерть чоловіка. Спочатку правоохоронці розглядали справу як "самогубство", але зараз справу перекваліфіковано як "умисне вбивство". За даними Нацполіції Закарпаття, призначено судово-медичну експертизу, яка повинна встановити причину смерті.