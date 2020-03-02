На Закарпатье нашли мертвым 20-летнего пограничника
20-летнего военнослужащего нашли застреленным во время службы в Мукачевском районе. Сначала полиция рассматривала дело как самоубийство, однако затем изменила статью на "умышленное убийство".
Тело пограничника нашли 1 марта в селе Деловом, сообщает пресс-секретарь пограничного отряда Леся Федорова в комментарии UA:Закарпатье.
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20-летний военный проходил службу на усилении на участке Мукачевского пограничного отряда в течение февраля.
На место происшествия вызвали скорую, которая констатировала смерть мужчины.
Сначала правоохранители рассматривали дело как "самоубийство", но сейчас дело переквалифицировано как "преднамеренное убийство".
По данным Нацполиции Закарпатья, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти.