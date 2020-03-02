На Закарпатье нашли мертвым 20-летнего пограничника

20-летнего военнослужащего нашли застреленным во время службы в Мукачевском районе. Сначала полиция рассматривала дело как самоубийство, однако затем изменила статью на "умышленное убийство".

Тело пограничника нашли 1 марта в селе Деловом, сообщает пресс-секретарь пограничного отряда Леся Федорова в комментарии UA:Закарпатье. Читайте также: На Ровненщине задержали подозреваемого в убийстве скульптура 20-летний военный проходил службу на усилении на участке Мукачевского пограничного отряда в течение февраля. На место происшествия вызвали скорую, которая констатировала смерть мужчины. Сначала правоохранители рассматривали дело как "самоубийство", но сейчас дело переквалифицировано как "преднамеренное убийство". По данным Нацполиции Закарпатья, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти.