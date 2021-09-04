Ставав свідком контрабанди: рідні вбитого прикордонника не вірять у версію самогубства

На Буковині 19 серпня сталася жахлива трагедія. Там під час несення служби загинув 24-річний прикордонник Сергій Чіпак. Рідні не вірять у версію про самогубство та наполягають, що Сергія вбили.

Деталі загибелі молодого прикордонника розповіла його сестра Анастасія. За її словами, Сергій неодноразово ставав свідком контрабанди.

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Останні години життя хлопця

Трагедія сталася у Селятині Чернівецької області. Приблизно о 03:00 Сергій заступив у наряд. Тої ночі він охороняв ділянку, на якій з одного боку йде ліс, з іншого – поле і житлові будинки. О 03:30 пролунав постріл. Через 5 хвилин – ще один. Згодом з'ясувалося, що стріляли з боку поста Сергія Чіпак.

Інший прикордонник, який стояв найближче, почув перший постріл і нібито дав про нього знати старшому. Вони зробили перекличку, тоді Сергій тричі не вийшов на зв'язок. Відповідь старшого була такою: "Я подумав, що немає зв'язку, тому що падав дощ і був туман",

– розповіла Анастасія Чіпак.

Через деякий час товариші по службі вирушили на пост прикордонника, де знайшли його тіло з вогнепальним пораненням голови. За словами сестри загиблого, сім'ю про смерть хлопця сповістили тільки близько 11 години дня. Після чого рідні вирушили в частину.

Рідним не показують висновків експертизи

Як зауважила Анастасія, рідним спершу сказали, що пострілів було кілька, але потім спростували це.

Висновків експертизи ми не бачили – нам її не показують. Нас повели на місце події, де знайшли Сергія. Калюж крові було 2: в метрі один від одного. В одній лежала його шапочка, в другій сам Сергій. Його знайшли обличчям вниз, ноги були навхрест. Зрозуміло, що його перевертали,

– додала сестра прикордонника.

За її словами, чи були на тілі хлопця сліди насильницької смерті, невідомо. Однак на руках у нього помітили садна і синці.

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Сергій – неконфліктна людина

Сергій, за словами його сім'ї, неконфліктна людина. На службу прикордонник заступив лише 2 місяці тому. Рідні його характеризує як врівноважену, чуйну людину, яка намагалася жити справедливо. Анастасія сказала, що Сергій неодноразово ставав свідком контрабанди.

Він у нас був борець за справедливість. У колотнечі намагався не вплутуватися. Коли він розповідав про контрабанду, яка там відбувається, говорив, що лізти туди не хоче. Військовий психолог сказав, що він був позитивно налаштований на армію,

– додала дівчина.

Уже не перший випадок

Вона зазначила, що у частині, в якій служив Сергій, і раніше відбувалися подібні інциденти. 18 квітня там нібито знайшли застреленим солдата-контрактника. Тоді батькам хлопчика повідомили, що його знайшли мертвим. Але їх ніхто не пускав в частину, ніяких конкретних коментарів щодо інциденту не давали.

Позиція правоохоронців

Помічник голови Держприкордонслужби України, прессекретар Андрій Демченко повідомив, що за фактом події проводяться перевірки. Він підкреслив, що наразі правоохоронці з'ясовують, що саме стало причиною смерті прикордонника.

У самій частині інцидент не коментують. Там посилаються на слідчі дії, які проводять правоохоронці. Також не хочуть спростувати або підтвердити факт про смерть контрактника.