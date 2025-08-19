Военнообязанные в Украине должны проходить военно-врачебную комиссию. Однако не всех, кого признали годными к службе, могут мобилизовать.

Об исключениях для "РБК-Украина" рассказала адвокат Екатерина Анищенко, передает 24 Канал. В частности, это касается тех, кто имеет бронь или отсрочку.

Всех ли "годных" отправляют на фронт?

По словам адвоката, лиц, которые прошли ВВК и по ее заключению были признаны годными к службе, обычно мобилизуют.

Если военнообязанный будет признан (годным – 24 Канал), а ВВК постановила приказом на прохождение службы, то, вероятнее всего, ему вручат повестку на отправку (боевую повестку – 24 Канал), оформят военный билет, и дальше направят на военную подготовку, то есть на прохождение обучения,

– отмечает она.

Однако, на фронт военнообязанного не отправят, если у него есть основания для отсрочки, которую он получит уже после прохождения ВВК – когда подаст необходимые документы.

Если же у него есть основания по здоровью для снятия или исключения с учета, то, соответственно, он будет снят или исключен с воинского учета,

– добавляет Анищенко

Обратите внимание! По заключению ВВК, кроме статуса "годный", мужчины могут быть также пригодны к службе в тыловых частях, подразделениях обеспечения и т.д. – таких обычно также не отправляют на "ноль".

Надо ли проходить ВВК, если уже есть бронь?

По словам адвоката, ВВК проходят даже те, кто подается на отсрочку или бронирование. Исключение – если уже есть оформленное бронирование.

Но в большинстве случаев прохождение ВВК является одной из стадий процесса – или мобилизации, или получения отсрочки,

– отмечает Анищенко.

В то же время на медосмотр не направляют:

призывников (мужчины 18 – 25 лет), но кроме тех, кто проходил срочную службу, закончил военную кафедру или уже стал военнообязанным;

призывников, которые до 25 лет прошли общевойсковую подготовку или базовую службу;

военнообязанных с заявлением об отсрочке – на время его рассмотрения (7 дней) и в течение действия предоставленной отсрочки;

военнообязанных с отсрочкой по бронированию от предприятия и решением Минэкономики;

лиц, снятых с учета из-за достижения предельного возраста, состояние здоровья или приговор за тяжкое или особо тяжкое преступление.

Напомним, постановление комиссии остается в силе в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского осмотра. Решение в отношении военнослужащих, которые признаны непригодными к военной службе или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев, должны быть реализованы немедленно.

Однако обжаловать решение ВВК можно двумя способами – досудебно и в порядке административного судопроизводства.