Чи всіх "придатних" за рішенням ВЛК відправляють на фронт: відповідь адвоката
- Військовозобов'язаних, визнаних придатними після ВЛК, зазвичай мобілізовують, але від відправлення на фронт звільняє відстрочка або бронь.
- ВЛК проходять навіть ті, хто подається на відстрочку чи бронювання, за винятком випадків, коли бронювання вже оформлене.
Військовозобов'язані в Україні мають проходити військово-лікарську комісію. Однак не всіх, кого визнали придатними до служби, можуть мобілізувати.
Про винятки для "РБК-Україна" розповіла адвокатка Катерина Аніщенко, передає 24 Канал. Зокрема, це стосується тих, хто має бронь або відстрочку.
Чи всіх "придатних" відправляють на фронт?
За словами адвокатки, осіб, які пройшли ВЛК і за її висновком були визнані придатними до служби, зазвичай мобілізовують.
Якщо військовозобов'язаний буде визнаний (придатним – 24 Канал), а ВЛК постановила наказом на проходження служби, то, найімовірніше, йому вручать повістку на відправлення (бойову повістку – 24 Канал), оформлять військовий квиток, і далі направлять на військовий вишкіл, тобто на проходження навчання,
– зазначає вона.
Однак, на фронт військовозобов'язаного не відправлять, якщо в нього є підстави для відстрочки, яку він отримає вже після проходження ВЛК – коли подасть необхідні документи.
Якщо ж у нього є підстави по здоров'ю для зняття або виключення з обліку, то, відповідно, він буде знятий або виключений з військового обліку,
– додає Аніщенко
Зверніть увагу! За висновком ВЛК, орім статусу "придатний", чоловіки можуть бути також придатні до служби в тилових частинах, підрозділах забезпечення тощо – таких зазвичай також не відправляють на "нуль".
Чи треба проходити ВЛК, якщо вже є бронь?
За словами адвокатки, ВЛК проходять навіть ті, хто подається на відстрочку чи бронювання. Виняток – якщо вже є оформлене бронювання.
Але в більшості випадків проходження ВЛК є однією зі стадій процесу – або мобілізації, або отримання відстрочки,
– зауважує Аніщенко.
Водночас на медогляд не направляють:
- призовників (чоловіки 18 – 25 років), але окрім тих, хто проходив строкову службу, закінчив військову кафедру чи вже став військовозобов'язаним;
- призовників, які до 25 років пройшли загальновійськову підготовку або базову службу;
- військовозобов'язаних зі заявою про відстрочку – на час її розгляду (7 днів) і протягом дії наданої відстрочки;
- військовозобов'язаних із відстрочкою за бронюванням від підприємства та рішенням Мінекономіки;
- осіб, знятих з обліку через досягнення граничного віку, стан здоров'я або вирок за тяжкий чи особливо тяжкий злочин.
Нагадаємо, постанова комісії залишається чинною протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду. Рішення щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців, повинні бути реалізовані негайно.
Однак оскаржити рішення ВЛК можна двома способами – досудово та в порядку адміністративного судочинства.