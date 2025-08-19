Військовозобов'язані в Україні мають проходити військово-лікарську комісію. Однак не всіх, кого визнали придатними до служби, можуть мобілізувати.

Про винятки для "РБК-Україна" розповіла адвокатка Катерина Аніщенко, передає 24 Канал. Зокрема, це стосується тих, хто має бронь або відстрочку.

Чи всіх "придатних" відправляють на фронт?

За словами адвокатки, осіб, які пройшли ВЛК і за її висновком були визнані придатними до служби, зазвичай мобілізовують.

Якщо військовозобов'язаний буде визнаний (придатним – 24 Канал), а ВЛК постановила наказом на проходження служби, то, найімовірніше, йому вручать повістку на відправлення (бойову повістку – 24 Канал), оформлять військовий квиток, і далі направлять на військовий вишкіл, тобто на проходження навчання,

– зазначає вона.

Однак, на фронт військовозобов'язаного не відправлять, якщо в нього є підстави для відстрочки, яку він отримає вже після проходження ВЛК – коли подасть необхідні документи.

Якщо ж у нього є підстави по здоров'ю для зняття або виключення з обліку, то, відповідно, він буде знятий або виключений з військового обліку,

– додає Аніщенко

Зверніть увагу! За висновком ВЛК, орім статусу "придатний", чоловіки можуть бути також придатні до служби в тилових частинах, підрозділах забезпечення тощо – таких зазвичай також не відправляють на "нуль".

Чи треба проходити ВЛК, якщо вже є бронь?

За словами адвокатки, ВЛК проходять навіть ті, хто подається на відстрочку чи бронювання. Виняток – якщо вже є оформлене бронювання.

Але в більшості випадків проходження ВЛК є однією зі стадій процесу – або мобілізації, або отримання відстрочки,

– зауважує Аніщенко.

Водночас на медогляд не направляють:

призовників (чоловіки 18 – 25 років), але окрім тих, хто проходив строкову службу, закінчив військову кафедру чи вже став військовозобов'язаним;

призовників, які до 25 років пройшли загальновійськову підготовку або базову службу;

військовозобов'язаних зі заявою про відстрочку – на час її розгляду (7 днів) і протягом дії наданої відстрочки;

військовозобов'язаних із відстрочкою за бронюванням від підприємства та рішенням Мінекономіки;

осіб, знятих з обліку через досягнення граничного віку, стан здоров'я або вирок за тяжкий чи особливо тяжкий злочин.

Нагадаємо, постанова комісії залишається чинною протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду. Рішення щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців, повинні бути реалізовані негайно.

Однак оскаржити рішення ВЛК можна двома способами – досудово та в порядку адміністративного судочинства.