Кого не мають права направляти на ВЛК?

Обов'язок проходження ВЛК закріплений законом "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

За словами юристки, деякі категорії громадян можуть пройти ВЛК лише за власним бажанням – їх не викликають повісткою для обов'язкового обстеження. Зокрема, це стосується:

осіб з інвалідністю;

тих, хто проходив медичний огляд менше ніж рік тому і не має скарг на здоров'я;

тих, у кого діє дійсна відстрочка:

якщо не були визнані обмежено придатними, і пройшли ВЛК за новою процедурою;

якщо не виявили бажання пройти ВЛК самі.

Також примусово на ВЛК не можуть направляти тих, хто подав заяву на відстрочку, при цьому не був обмежено придатним, який не пройшов ВЛК за новою процедурою, і якщо відстрочка надається не на час тимчасової непридатності.

До слова, нещодавно уряд дозволив бронювати 100% працівників критично важливих підприємств. Варто зазначити, що зміни наберуть чинності лише для прифронтових територій.