Стус, Шевченко, Костенко: партизаны распространяют поэзию на оккупированных территориях – мощные фото

Борьба на оккупированных территориях продолжается. На этот раз Крым и Донбасс наполнили голоса украинской поэзии.

Соответствующие фото обнародовали в движении "Злая мавка". Там заметили, что "каждая строка украинской поэзии живет даже в самые темные времена". Интересно, что некоторые стихи были написаны на российских газетах – к похожим действиям прибегали и во время псевдовыборов в оккупированном Крыму.

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Какие стихи выбрали партизаны

Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь – везде строки из стихов Тараса Шевченко и Лины Костенко, которые напоминают, что борьба продолжается. Крым чувствует этот голос, который становится все громче,

– сказано в заметке.

Щемящие украинские стихи во временно оккупированном Крыму / Фото "Злая мавка"

Особенно символично звучат слова Тараса Шевченко "Борітеся – поборете!" Их разместили не только в Крыму, но и на Луганщине.

Пророческие слова на фоне российского военторга в Луганске / Фото "Злая мавка"

Партизаны размещают стихи Лины Костенко в Крыму: смотрите видео

"Украинская поэзия оживает на оккупированной Луганщине. Луганск и Перевальск – города, где несмотря на все попытки оккупантов стереть нашу память, звучат слова украинских писателей, борцов за свободу Украины. Сегодня Мавки продолжают борьбу, потому что Луганщина – это Украина!" – говорится в сообщении.



Стихи Владимира Сосюры в Перевальске Луганской области / Фото "Злая мавка"

Стихи Стуса в Алчевске и Горловке

Биография Стуса тесно связана с Донецкой областью. Но никто и не мог подумать, что столько лет спустя его слова будут звучать более чем актуально в российской оккупации.

Поэзия Василия Стуса на территории оккупированной Донетчины / Фото "Злая мавка"

"Народе мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя" – напоминание о связи между живыми и павшими за свободу Украины. Каждая строка украинской поэзии живет даже в самые темные времена. Мавки, наши слова – это оружие, и борьба будет продолжаться, пока последний оккупант не покинет нашу землю!

– уверены партизанки.

Интересно, что использовали и другие, не такие известные стихи. Например, поэтические строки Анатолия Лупиноса и нашей современницы, сценаристки Татьяны Малаховой с Харьковщины.

Стихи в оккупации / Фото "Злая мавка"

Важно! Присоединиться к движению "Злая мавка" можно, написав в аккаунт @ZlaMavka в телеграме. Помимо движения сопротивления, на оккупированных территориях работают и бойцы ГУР. 24 Канал собирает средства для подразделения Тимура. Задонатить на малозаметные рации разведчикам можно здесь.