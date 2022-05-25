Странная не только правая рука – какая еще часть тела Путина вызывает удивление

Путин уже давно демонстрирует параноидальное поведение с вкраплениями мании преследования. Этому отклонению характерно наличие врага и замысел его уничтожения.

Об этом 24 канала рассказал психолог Валентин Ким. Он также отметил, что поведение Путина действительно достаточно странное, он очень сильно "накручивает" собственное население и побуждает к большой агрессии.

Читайте также Боже, если у Путина болезнь, пусть от нее не будет лекарства, – мальчик из Луцка стал звездой сети

"Что касается того случая, когда Путин встречался с Шойгу и крепко вцепился в стол – это действительно достаточно странное поведение, не только его правая рука вызывает вопросы. Да, он постоянно цепляется за что-то, будто ищет опору. Но и сама походка у Путина странная, а самое большое удивление вызывают ноги», – отмечает психолог.

Создается впечатление, что Путин – Франкенштейн, которого сшили из частей разных людей. Тот танец, который исполняют ноги президента России, я серьезно обратил на это внимание. Это свидетельствует о том, что его сознание не контролирует части тела, это может быть чувство боли или дискомфорта,

– говорит Валентин Ким.

По мнению психолога, тело Путина ведет себя так, будто он его не контролирует. Он либо настолько увлечен процессом, что не понимает, что делают его руки, либо действительно не имеет на это влияния.

Странное поведение Путина на публике: что известно

В Луцке мальчик обратился к Богу с необычной молитвой. В ней он попросил остановить планы Путина и дать возможность его болезни, если таковая есть, беспрепятственно прогрессировать.

Президент Владимир Зеленский сказал , что нельзя вести переговоры по завершению войны с человеком, живущим в собственном информационном мире. Зеленский подчеркнул, что Путин не осознает, что происходит на самом деле в мире и Украине, ведь живет в собственном информационном пузыре.

К 2023 Владимир Путин перестанет быть лидером России. Такой прогноз сделал эксглава британской разведки МИ6.

Бывший глава британской секретной разведывательной службы Ричард Дирлав предусмотрел, что президент России Владимир Путин к 2023 году перестанет занимать свой пост.

Бывший глава британской секретной разведывательной службы Ричард Дирлав предусмотрел, что президент России Владимир Путин к 2023 году перестанет занимать свой пост. 14 мая президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Владимиру Путину, чтобы сообщить о намерении страны в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО. Ниинисте отметил, что полномасштабная война, которую развязала Россия на территории Украины, способствовала такому важному шагу. Президент Финляндии подчеркнул, что знает о бомбардировках мирных украинских городов – на что Путин просто умолчал.

Подробнее о психологическом состоянии Путина: смотрите видео