Президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил детали разговора с Путиным в интервью шведскому телевидению SVT. Диалог между политиками состоялся 14 мая – за день до разговора с журналистами.

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Зачем Ниинисте звонил президенту страны-агрессора?

14 мая президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Владимиру Путину, чтобы сообщить о намерении страны в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО. Ниинисте подчеркнул, что полномасштабная война, которую развязала Россия на территории Украины, способствовала такому важному шагу.

Ответ Путина на обвинение в совершении военных преступлений в Украине

В интервью финский лидер рассказал, что у Владимира Путина "было объяснение" военным действиям России на украинском Донбассе.

Вы сейчас бомбите детей, женщин, людей в Киеве, Харькове, Мариуполе, не имеющих никакого отношения к Донбассу,

– подчеркнул Ниинисте во время беседы.

В ответ на такое заявление глава страны-агрессора "ответил" молчанием.

Зверства россиян во время оккупации украинских территорий

Тела убитых россиянами трех жителей нашли под Макаровым в Киевской области. Погибшие гражданские были расстреляны оккупантами в разные части тела. У двух человек были выстрелы в голову, еще у одного – в живот. На месте захоронения нашли документы одного из погибших – это гражданин Чехии.

Уроженец Казахстана Константин Кястутисович спас семилетнюю девочку в Буче. Ее мать и младший брат погибли во время обстрелов города, а сама девочка получила осколочное ранение головы и нуждалась в срочной операции в Киеве.

Возле поселка Макаров обнаружили еще одну братскую могилу. Россияне убили трех мужчин во время оккупации выстрелами в голову.

29 апреля в лесу рядом с селом Мироцкое обнаружили место захоронения мирных жителей. Правоохранители нашли яму с телами трех мужчин, убитых российскими солдатами. Сообщается, что до убийства над людьми издевались и пытали их.

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