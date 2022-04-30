Россияне связывали руки жертвам и наматывали на лицо ткань

Место захоронения обнаружили 29 апреля в лесу рядом с селом Мироцкое. Правоохранители нашли яму с телами трех мужчин, убитых русскими солдатами.

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В полиции рассказали о зверствах, которые россияне совершали над мирными украинцам. В частности, войска агрессора простреливали людям конечности и другие части тела. После этого они сбрасывали тела в яму и засыпали ее, чтобы скрыть военные преступления.

Жертв пытали длительный период времени, на конечностях найдены пулевые ранения. В заключение каждому из мужчин стреляли в ухо. Это очередное массовое захоронение, которое совершили оккупанты на территории Бучанского района, того многострадального района, где убиты и замучены уже более тысячи граждан,

– заявил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.

Сообщается, что россияне связывали руки жертвам и наматывали на лицо ткань. У некоторых мужчин во рту находился кляп.

В полиции добавили, что на территории Киевщины уже осмотрены 1 202 тела мирных граждан, убитых россиянами.

Зверства россиян в Киевской области

Часть территорий Киевской области, в частности, Гостомель, Ирпень, Буча, Бородянка, находились почти месяц под оккупацией российских военных.

Россияне жестоко издевались и убивали украинцев, которые не смогли эвакуироваться в безопасные места. Они насиловали, избивали людей и грабили.

Эстония, Латвия и Канада уже признали зверства российских военных – геноцидом украинцев. На местах зверств оккупантов уже побывали ведущие политики.

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