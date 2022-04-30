Росіяни зв'язували руки жертвам і намотували на обличчя тканину

Місце поховання виявили 29-го квітня у лісі поряд із селом Мироцьке. Правоохоронці знайшли яму з тілами трьох чоловіків, яких вбили російські солдати.

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У поліції розповіли про звірства, які росіяни вчиняли над мирними українцям. Зокрема, війська агресора прострілювали людям кінцівки та інші частини тіла. Після цього вони скидали тіла в яму та засипали її, щоб приховати воєнні злочини.

Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше тисячі громадян,

– заявив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Повідомляється, що росіяни зв'язували руки жертвам і намотували на обличчя тканину. У деяких чоловіків в роті знаходився кляп.

У поліції додали, що на території Київщини вже оглянуто 1 202 тіла цивільних громадян, які були вбиті росіянами.

Звірства росіян на Київщині

Частина територій Київської області, зокрема Гостомель, Ірпінь, Буча, Бородянка, перебували майже місяць під окупацією російських військових.

Росіяни жорстоко знущалися та вбивали українців, які не змогли евакуюватися у безпечні місця. Вони ґвалтували, били людей та грабували.

Естонія, Латвія та Канада вже визнали звірства російських військових – геноцидом українців. На місцях звірств окупантів вже побували провідні політики.

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