В американском Луисвилле произошла жестокая стрельба: много погибших, в том числе стрелок

Жуткая стрельба произошла в центре Луисвилля, расположенного в США. Известно о нескольких погибших. В их числе и тот, кто открыл огонь по людям в банковском учреждении.

По данным правоохранителей, стрельба произошла в понедельник, 10 апреля. Стрелок открыл огонь по людям в банке в американском Луисвилле. В результате около 10 человек получили ранения, а еще несколько погибли. В том числе и сам злоумышленник.

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Стрелок – бывший сотрудник банка

По имеющейся информации, от рук стрелка погибли четыре человека. Также известно о восьми раненых.

Известно, что первые звонки о стрельбе в Старом Национальном банке поступили около 08:30. Речь идет о здании на Ист-Мейн-стрит. Оно расположено вблизи Луисвиллского бейсбольного поля и Набережного парка. Правоохранители прибыли на место происшествия за считанные минуты.

Тогда губернатор Кентукки Энди Бешир в своем твиттере отметил, что на место происшествия едет и он. В то же время попросил подписчиков молиться за пострадавших от рук стрелка.

Пожалуйста, молитесь за все пострадавшие семьи и за город Луисвилл,

– отметил Бешир.

Пол Хамфри, заместитель начальника местной полиции, рассказал, что происходило в банке. По его словам, когда офицеры прибыли на место стрельбы, то "наткнулись на активные выстрелы, которые все еще велись в помещении банка на то время".

Правоохранители перестреливались со злоумышленником. Как выяснилось впоследствии, им оказался бывший сотрудник банковского учреждения. Правда, пока не подтвердили, при каких обстоятельствах он погиб.

"Сейчас мы не знаем точных обстоятельств его смерти", – сказал Хамфри.

Заместитель начальника полиции отметил, что за медицинской помощью в связи с ранениями обратились по меньшей мере восемь человек. Среди них было двое правоохранителей. Известно, что один офицер и еще один раненый находятся в критическом состоянии.

Заметим, что несколько дней назад в США правоохранители совершили ошибку ценой в жизнь. Офицеры отделения полиции Фармингтона 5 апреля отправились на вызов по поводу домашнего насилия. Но они перепутали адреса и вместо злоумышленника случайно убили ни в чем невинного мужчину.