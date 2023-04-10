В среду вечером, 5 апреля, офицеры отдела полиции Фармингтона убили невиновного мужчину. Заметим, что вызвали правоохранителей по делу о домашнем насилии. Впоследствии в полиции прокомментировали инцидент, подчеркнув, что расследуют это дело.

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Детали инцидента

Известно, что офицеры правоохранительных органов открыли огонь по 52-летнему мужчине по имени Роберт Дотсон.

У меня просто разбитое сердце. Мистер Дотсон не был "предметом этого звонка". Этот финал просто невероятно трагичен. Мне очень досадно, что мы оказались в таком положении,

– прокомментировал начальник полиции Фармингтона Стив Хэббе.

Собственно, полицейские случайно подошли к дому 5305 Valley View Avenue, вместо 5308 Valley View Avenue. Им никто сначала открывать дверь не хотел.

Однако все-таки, это впоследствии сделал мистер Дотсон, имевший при себе пистолет. Тогда один из силовиков в него выстрелил.

Вооруженная пистолетом жена Дотсона перестрелялась с полицейскими, но она не пострадала, сообщили власти… Офицер снова стрелял. Когда женщина поняла, что люди за пределами резиденции были офицерами, она положила оружие и выполнила команды офицера,

– отметили в CNN.

Обратите внимание! Непонятно, сколько полицейских было на месте происшествия во время стрельбы. Официальные лица отмечают, что не будут идентифицировать лиц, открывших огонь.

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Такое происходит уже не в первый раз

В CNN упомянули, что на днях представители ФБР и армии США, проводившие учебные мероприятия в Бостоне, совершили рейд не в том номере отеля, задержав невиновного сотрудника Delta Air Lines. Сделали они это потому, что власти якобы предоставили им неточную информацию.