В американському Луїсвіллі сталася жорстока стрілянина: багато загиблих, зокрема стрілець

Моторошна стрілянина сталася у центрі Луїсвілля, що у США. Відомо про кількох загиблих. Серед них і той, хто відкрив вогонь по людях у банківській установі.

За даними правоохоронців, стрілянина сталася у понеділок 10 квітня. Стрілець відкрив вогонь по людях у банку в американському Луїсвіллі. Внаслідок цього близько 10 людей зазнали поранень, а ще кілька загинули. Зокрема і сам зловмисник.

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Стрілець – колишній співробітник банку

За наявною інформацією, від рук стрільця загинуло четверо людей. Також відомо про вісьмох поранених.

Відомо, що перші дзвінки про стрілянину у Старому Національному банку надійшли близько 08:30. Мовиться про будівлю на Іст-Мейн-стріт. Вона розташована поблизу Луїсвілльського бейсбольного поля та набережного парку. Правоохоронці прибули на місце події за лічені хвилини.

Тоді губернатор Кентуккі Енді Бешир у своєму твітері зазначив, що на місце події прямує і він сам. Водночас попрохав підписників молитися за тих, хто постраждав від рук стрільця.

Будь ласка, моліться за всі сім'ї, які постраждали, і за місто Луїсвілл,

– зазначив Бешир.

Пол Хамфрі, заступник начальника місцевої поліції, розповів про те, що відбувалося у банку. За його словами, коли офіцери прибули на місце стрілянини, то "натрапили на активні постріли, які все ще велися в приміщенні банку у той час".

Правоохоронці перестрілювалися зі зловмисником. Як з'ясувалося згодом, ним був колишній співробітник банківської установи. Правда, поки не підтвердили, за яких обставин він загинув.

"Наразі ми не знаємо точних обставин його смерті", – сказав Хамфрі.

Заступник начальника поліції зазначив, що по медичну допомогу від поранень звернулося щонайменше восьмеро осіб. Серед них було двоє правоохоронців. Відомо, що один офіцер і ще один поранений перебувають у критичному стані.

Зауважимо, що кілька днів тому у США правоохоронці зробили помилку, ціною в життя. Офіцери відділку поліції Фармінгтона 5 квітня вирушили за викликом щодо домашнього насилля. Але вони переплутали адреси, і замість зловмисника випадково вбили ні в чому невинного чоловіка.